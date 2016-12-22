Прокуратура начала проверку из-за проблем с багажом в Шереметьево
Общество, 18:17
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Прокуратура начала проверку из-за проблем с багажом в Шереметьево
Транспортная прокуратура начала проверку из-за проблем с доставкой багажа в Шереметьево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сбой в доставке багажа произошел из-за подтопления багажного тоннеля», — сообщили в пресс-службе. В аэропорту сообщили РБК, что сейчас в багажном тоннеле работают 20 осушительных установок, уровень влажности приведен в норму.Ранее проверку из-за сбоя доставки багажа начал Ространснадзор. Накануне в Шереметьево сообщали, что проблемы с транспортировкой багажа продлятся до конца июля, и предложили трансферным пассажирам самим носить багаж.