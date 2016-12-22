Суд в Москве отправил подругу депутата Жигарева под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил жительницу столицы Ольгу Синтюреву под домашний арест по делу о краже 22 млн руб. у депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Об этом сообщили РБК в суде. Подозреваемая будет находиться под домашним арестом до 9 сентября.

Ранее источники РБК сообщали, что 8 июля неизвестный напал на Жигарева и избил его. По словам собеседника РБК, при нападении Жигарев сидел в машине вместе со своей знакомой.

На следующий день источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что в одном из номеров отеля Marriott на Новом Арбате неизвестный похитил более 22 млн руб. По данным телеканала РЕН ТВ, к взлому сейфа в номере, которым пользовался депутат, может быть причастна знакомая Жигарева. Синтюрева опровергла РБК эти данные.

Девушку задержали 11 июля и доставили в изолятор. Адвокат задержанной Александр Гофштейн сообщил РБК о подаче жалобы в прокуратуру Центрального административного округа Москвы и начальнику следственного департамента МВД Александру Романову. Против Синтюревой возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража). Следствие 23 июля попросило арестовать девушку.