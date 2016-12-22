Знакомая депутата ЛДПР опровергла свою причастность к его избиению

Знакомая депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева Ольга Синтюрева опровергла РБК информацию СМИ о том, что она имеет отношение к избиению парламентария и причастна к краже из сейфа в отеле Marriott.

«Никаких преступлений, в том числе, никаких корыстных и никаких насильственных преступлений я не совершала», — заверила она.

При этом ​Синтюрева рассказала, что она состояла с депутатом в «близких отношениях». При этом позже между ними возник конфликт, добавила девушка, а депутат угрожал ей. ​Сам Жигарев заявил РБК, что Синтюреву разыскивает полиция, и назвал ее обвинения в угрозах «бредом». «Это бред. Все вопросы через правоохранительные органы, которые ее тоже ищут», — сказал депутат.

В свою очередь Синтюрева заявила РБК, что с ней не связывались правоохранительные органы. «Мне никто не звонил, и я не от кого не прячусь», — сказала она.

Накануне источники РБК рассказали, что 8 июля неизвестный напал на Жигарева и нанес ему несколько ударов. Собеседник РБК отметил, что во время инцидента депутат находился в машине, где вместе с ним сидела его знакомая.

10 июля стало известно, что из отеля Marriott на Новом Арбате похитили 22 млн руб. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что деньги украли из номера, которым пользовался Жигарев, и, по одной из версий, к преступлению причастна его знакомая. Сам депутат сказал РБК, что не будет комментировать «этот бред».