В Femen сообщили о смерти активистки в Париже

Активистка Femen Алиса Виноградова сообщила РБК, что одна из участниц движения, Оксана Шачко, покончила с собой 23 июля в своей квартире в Париже.

Виноградова добавила, что, по ее данным, Шачко оставила записку с надписью «вы все — фейк». Ранее о смерти одной из основательниц Femen сообщил Telegram-канал Paris Burns.

В 2011 году активистки Femen, среди которых были Шачко, Инна Шевченко и Александра Немчинова заявили, что были похищены неизвестными после акции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они рассказали, что им угрожали оружием, отрезали волосы, облили зеленкой, после чего забрали документы и бросили в лесу.

Femen — украинское незарегистрированное женское движение, оно было основано в 2008 году. Одной из последних акций Femen стала попытка выгнать президента Украины Петра Порошенко с Венского бала в феврале, а также попытка помешать бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони проголосовать на парламентских выборах в марте.