В Праге полуобнаженная активистка Femen напала на президента Земана

Полуобнаженная активистка украинского движения Femen напала на президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

Украинская «секстремистка» Анжелина Диаш напала на главу Чехии на избирательном участке. «Секстремистка выкрикивала «Земан — продажная девка», — указало движение.

В заявлении Femen уточняется, что Земан действует в интересах Москвы. К этой же категории политиков они отнесли президента США Дональда Трампа, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, бывшего председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Молдавии Игоря Додона, лидера «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен.

Чешское издание Lidove noviny опубликовало видео, где раздетая по пояс активистка бросается навстречу Земану. Через несколько секунд ее задержали охранники, уложив лицом вниз на пол.

Затем, как пишет издание, охранники завернули активистку в одеяло и передали полицейским. Это подтверждают и очевидцы в Twitter.

Видео: Twitter / SarkaKabat

Охранники вывели Земана из помещения.

Предыдущая акция Femen прошла в конце октября возле магазина Roshen в Киеве. Активистка Алиса Виноградова облила два муляжа медведей, стоявших перед магазином, горючим и подожгла. На ее теле было написано «Сладости или импичмент».