Конгресс США продлил запрет на военное сотрудничество с Россией

В конгрессе США одобрили продление запрета Пентагону сотрудничать с Минобороны России в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год. Об этом говорится в отчете комитета по обороне. Проект согласован обеими палатами конгресса.

«Комитет рекомендует продлить в 2019 финансовом году запрет на финансирование военного сотрудничества между США и Россией, за исключением определенных распоряжений главы Пентагона или непреодолимых обстоятельств. Ограничения не касаются контактов военных двух стран, направленных на снижения риска вооруженного столкновения», — следует из документа.

Также парламентарии рекомендуют запретить использование Пентагоном средств, которые в 2019 финансовом году «могли бы способствовать любым действиям, направленным на признание суверенитета России над Крымом». Россия в отчете названа конкурентом США. В том же документа рекомендуется продлить на 2019 год программу военной помощи Украине.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что американские военные не нуждаются в расширении сотрудничества с российскими коллегами за пределами существующего формата. Для таких действий, по его словам, со стороны Москвы сначала необходимо увидеть шаги, направленные на укрепление доверия. Так Вотел прокомментировал сообщения, появившиеся после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о возможности усиления военного сотрудничества в Сирии. Вотел отметил, что после саммита не получал никаких указаний в этом направлении и «не советует делать» подобных шагов навстречу России. 18 июля Reuters со ссылкой на источники в американской администрации стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис впервые с 2015 года готов встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.