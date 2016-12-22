Глава Пентагона решил провести первые за три года переговоры с Шойгу

Мэттис дал понять, что открыт для переговоров с Шойгу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. Собеседники агентства не уточнили, идет ли речь о возможной личной встрече или разговоре по телефону.
Официально в Пентагоне отказались комментировать информацию о возможных переговорах глав военных ведомств, отметив, что соответствующего предложения от Москвы не поступало.
Мэттис ранее позиционировал себя как критик российской внешней политики. В принятой в прошлом году стратегии национальной безопасности Москва и Пекин рассматриваются, как основные источники угрозы для США. Это не помешало главе Пентагона в июне провести переговоры с представителями китайского руководства.
С 2015 года главы военных ведомств России и США не общались друг с другом. По телефону общались лишь руководители штабов Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов. Предшественники же Мэттиса – Чак Хейгл и Эштон Картер посчитали малоэффективным общение с Шойгу. Картер лишь в сентябре 2015 года поговорил с российским министром по телефону, обсудив с ним ситуацию в Сирии. Тогда же главы военных ведомств заявили о необходимости координировать усилия двух стран по борьбе с международным терроризмом.В минувший понедельник в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней лидеры договорились дальше общаться, чтобы попытаться наладить отношения между двумя странами.