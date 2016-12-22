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Глава Пентагона решил провести первые за три года переговоры с Шойгу
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Глава Пентагона решил провести первые за три года переговоры с Шойгу
Политика, 01:20
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Глава Пентагона решил провести первые за три года переговоры с Шойгу
Глава Пентагона США Джеймс Мэттис готов к переговорам с министром обороны России Сергеем Шойгу. Главы военных ведомств двух стран не общались с 2015 года
Джеймс Мэттис (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Мэттис дал понять, что открыт для переговоров с Шойгу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. Собеседники агентства не уточнили, идет ли речь о возможной личной встрече или разговоре по телефону.

Официально в Пентагоне отказались комментировать информацию о возможных переговорах глав военных ведомств, отметив, что соответствующего предложения от Москвы не поступало.

Мэттис ранее позиционировал себя как критик российской внешней политики. В принятой в прошлом году стратегии национальной безопасности Москва и Пекин рассматриваются, как основные источники угрозы для США. Это не помешало главе Пентагона в июне провести переговоры с представителями китайского руководства.

С 2015 года главы военных ведомств России и США не общались друг с другом. По телефону общались лишь руководители штабов Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов. Предшественники же Мэттиса – Чак Хейгл и Эштон Картер посчитали малоэффективным общение с Шойгу. Картер лишь в сентябре 2015 года поговорил с российским министром по телефону, обсудив с ним ситуацию в Сирии. Тогда же главы военных ведомств заявили о необходимости координировать усилия двух стран по борьбе с международным терроризмом.

В минувший понедельник в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней лидеры договорились дальше общаться, чтобы попытаться наладить отношения между двумя странами.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Джеймс Мэттис
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