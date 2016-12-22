Умерла одна из пострадавших во время стрельбы в Торонто
Общество, 09:01
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Умерла одна из пострадавших во время стрельбы в Торонто
Число пострадавших при стрельбе в Торонто в Канаде выросло до 14 человек, от ранений одна из них скончалась. Об этом говорится в сообщении департамента полиции Торонто в Twitter.
Девушка, раненная в результате стрельбы, находилась в критическом состоянии и скончалась в больнице.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на проспекте Денфорт и ранил девятерых прохожих. В итоге он был убит приехавшим на место инцидента нарядом полиции. Нападавший успел выстрелить около 20 раз. Как сообщает телеканал CBC, инцидент произошел в так называемом Греческом квартале города.