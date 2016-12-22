ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,93 62,56 EUR Нал. 75,12 73,26 USD Бирж. 63,07 -0,45 EUR Бирж. 73,76 -0,69 USD ЦБ. 63,20 -0,29 EUR ЦБ. 74,13 +0,20 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7766,00 +130,90 IMOEX 2261,25 +0,60% RTSI 1129,92 +1,38% Brent 73,70 +1,11% DJIA 25044,29 -0,06% Nasdaq 7841,87 +0,28%
Президиум парламента Крыма назначил вице-спикером Эдипа Гафарова
Лента новостей
Минобороны предложило отбирать автомобили у граждан в случае войны 04:15, Общество Президиум парламента Крыма назначил вице-спикером Эдипа Гафарова 03:59, Политика Большинство американцев поддержали идею Трампа вновь увидеться с Путиным 03:28, Политика Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 03:02, РБК и Ингосстрах Не менее 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции 02:38, Общество Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из тюрьмы через главный вход 02:04, Общество МВФ предупредил Венесуэлу об инфляции в 1000000% 01:46, Экономика Вице-премьер Акимов сменил Дворковича на посту главы совдира РЖД 01:35, Бизнес Руководство ФСИН приказало обеспечить безопасность избитого заключенного 00:50, Общество Эксперты предложили Москве внедрить воздушные такси и Hyperloop в Калугу 00:09, Экономика На самой мощной АЭС Бельгии произошла экстренная остановка реактора 00:03, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 00:02, РБК Стиль и ASUS Продажи безалкогольного пива выросли более чем на 60% во время ЧМ 00:00, Бизнес Reuters сообщило об отказе Израиля от российского предложения по Сирии 23 июл, 23:58, Политика Американцы стали покупать меньше домов: что будет с долларом 23 июл, 23:23, Quote Шереметьево предложило трансферным пассажирам носить багаж самостоятельно 23 июл, 23:16, Общество Представитель российского миллиардера рассказал о поддержке Бутиной 23 июл, 23:11, Политика Белый дом назвал единственную договоренность Путина с Трампом 23 июл, 22:41, Политика Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 23 июл, 22:29, РБК и IWC В Самарской области подросток умер после обрушения крыши гаража 23 июл, 22:25, Общество Москалькова предложила свою помощь передавшей видео с пытками в колонии 23 июл, 22:13, Общество «Реал» представил 19-летнего украинского вратаря 23 июл, 21:57, Спорт В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией 23 июл, 21:55, Политика Захарова назвала работу «Белых касок» в Сирии провокационной и преступной 23 июл, 21:49, Политика РПЦ ответила на идею главы Татарстана вернуть пиво на стадионы 23 июл, 21:43, Общество Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 23 июл, 21:28, Партнерский материал «Роскосмос» прокомментировал сообщения о задержаниях по делу о госизмене 23 июл, 21:22, Общество Шестикратного олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за допинг 23 июл, 21:08, Спорт
Президиум парламента Крыма назначил вице-спикером Эдипа Гафарова
Политика, 03:59
0
Президиум парламента Крыма назначил вице-спикером Эдипа Гафарова

Президиум Госсовета Крыма назначил на должность вице-спикера парламента Эдипа Гафарова, который сменил на этом посту Ремзи Ильясова, подавшего в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

С предложением назначить на эту должность Гафарова выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, уточнили в пресс-службе.

Порошенко предложил лишать гражданства проголосовавших в Крыму украинцев
Политика

Ремзи Ильясов подал в отставку в понедельник, 23 июля. Он занимал пост вице-спикера с момента создания регионального парламента в 2014 году. В Госсовете Крыма три вице-спикера. Заместителями Константинова являются также Наталья Маленко и Ефим Фикс.

Эдип Гафаров в 1990-х работал в строительной отрасли Крыма. С 1999 года занимал различные должности в правительстве Крыма. В 2002-2006 и 2010-2014 годах был депутатом крымского парламента.

Теги: президиум Госсовета , Крым , назначение
Главное
Белый дом назвал единственную договоренность Путина с Трампом Политика
Материалы по теме
Аксенов ответил экс-президенту Украины на слова об отказе России от Крыма Политика
Госсовет Крыма отправил в отставку вице-премьера Темиргалиева Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter