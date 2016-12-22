Президиум парламента Крыма назначил вице-спикером Эдипа Гафарова

Президиум Госсовета Крыма назначил на должность вице-спикера парламента Эдипа Гафарова, который сменил на этом посту Ремзи Ильясова, подавшего в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

С предложением назначить на эту должность Гафарова выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, уточнили в пресс-службе.

Ремзи Ильясов подал в отставку в понедельник, 23 июля. Он занимал пост вице-спикера с момента создания регионального парламента в 2014 году. В Госсовете Крыма три вице-спикера. Заместителями Константинова являются также Наталья Маленко и Ефим Фикс.

Эдип Гафаров в 1990-х работал в строительной отрасли Крыма. С 1999 года занимал различные должности в правительстве Крыма. В 2002-2006 и 2010-2014 годах был депутатом крымского парламента.