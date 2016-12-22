Вице-премьер Максим Акимов вошел в совет директоров РЖД

Вице-премьер Максим Акимов, глава Министерства транспорта Евгений Дитрих и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вошли в совет директоров РЖД. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на портале правовой информации.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал РБК, что принято решение о том, что Акимов возглавит совет директоров РЖД. В новом составе правительства он занимается транспортными вопросами.

Согласно распоряжению, помимо них в совет директоров вошли замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Свои места, помимо Дворковича, сохранили гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, замглавы Минфина Андрей Иванов, основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава совета директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов, глава совета директоров группы «Каскол» Сергей Недорослев, гендиректор «Росагролизинга» Валерий Назаров. Покинули совет директоров РЖД бывший председатель правления Deutsche Bahn Хартмут Медорн, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, замминистра транспорта Алан Лушников, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Медведев 30 июня подписал распоряжение о выдвижении Акимова и Дитриха в совет директоров РЖД. Всего в совете РЖД 13 человек, последний раз его переизбирали в сентябре 2017 года.