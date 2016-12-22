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Посольство обвинило Лондон в сокрытии данных о смерти Николая Глушкова
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Посольство обвинило Лондон в сокрытии данных о смерти Николая Глушкова
Политика, 20:51
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Посольство обвинило Лондон в сокрытии данных о смерти Николая Глушкова

В российской дипмиссии заявили, что Лондон отказался предоставить Москве информацию о ходе расследования смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, сообщается на сайте посольства России в Великобритании.

Дипломаты отметили, что в Форин-офисе не ответили на семь запросов посольства и не отвечают Генпрокуратуре России. Кроме того, полиция Лондона до сих пор не ответила на письмо, которое посольство отправило 13 июня. «Мы искренне не можем понять, какими доводами руководствуются британские власти, отказывая России в доступе к расследованию смерти российского гражданина, и какие причины лежат в основе такого шага», — говорится в сообщении.

В дипмиссии назвали такую ситуацию неприемлемой и заявили, что власти Великобритании пытаются засекретить информацию о ходе расследования. Посольство подчеркнуло, что правоохранительные органы России готовы к контактам и совместной работе по делу Глушкова.

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О том, что Николай Глушков умер в Лондоне, стало известно в марте. В Скотленд-Ярде рассказали, что бизнесмена задушили, полиция начала расследование убийства.

В Великобритании Глушков жил с 2010 года, после того как получил там политическое убежище. В России бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» обвиняли в хищении средств, полученных в качестве кредитов.

Его арестовали и поместили в СИЗО, однако суд счел Глушкова невиновным в хищении и легализации похищенных средств, но назначил ему три года и три месяца условного лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями.

Позже Мосгорсуд отправил его дело на новое рассмотрение, а в 2006 году Глушков получил два года условно за невозврат валютной выручки. В 2016 году «Аэрофлот» подал против него иск о возмещении ущерба на сумму в $122 млн.

Теги: Посольство России в Великобритании , Глушков , смерть
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