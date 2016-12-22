ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,71 EUR Нал. 74,45 73,52 USD Бирж. 63,13 -0,38 EUR Бирж. 73,92 -0,53 USD ЦБ. 63,20 -0,29 EUR ЦБ. 74,13 +0,20 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7707,92 +247,92 IMOEX 2270,15 +0,99% RTSI 1132,64 +1,62% Brent 73,67 +1,07% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Геофизики предупредили о приближении магнитной бури
Лента новостей
Трамп обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным 16:32, Политика Ростуризм сообщил о возвращении в Россию пакетных клиентов «Натали Турс» 16:27, Общество «Роскосмос» связал дело о госизмене с событиями 2013 года 16:27, Общество Почему балет стал популярным фитнес-направлением во всем мире 16:06, Спецпроект РБК PINK Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:58, РБК и IWC В Совфеде связали с выборами на Украине идею санкций против портов России 15:56, Политика Лида Мониава — «РБК Стиль»: «Нас поддерживают не компании, а люди» 15:50, Стиль «Россети» оценили долги республик Северного Кавказа в 4,8 млрд руб. 15:49, Общество Путин пригласил Лукашенко приехать в Россию 15:43, Политика Instagram-риелтор: эксперты объяснили пользу соцсетей при продаже жилья 15:41, Недвижимость Медведев назвал стоимость нацпроекта по демографии 15:36, Экономика «Дом.РФ» рефинансирует ипотечные кредиты дольщикам Urban Group 15:34, Бизнес Как сильно подорожает биткоин: криптовалюта стоит уже $7,7 тыс. 15:32, Крипто Геофизики предупредили о приближении магнитной бури 15:31, Общество Как правильно подобрать солнцезащитные очки 15:30, РБК Стиль и Roberto Cavalli «Зенит» узнал соперника в Лиге Европы 15:23, Спорт Глава МИД Литвы назвал действия СК «циничной попыткой переписать историю» 15:21, Общество Федотов прибыл в колонию в Ярославской области после видео с пытками 15:20, Общество Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 14:56, РБК и Сбербанк У советника департамента Минкульта похитили 3 млн руб. 14:55, Общество Аксенов заявил об отсутствии угрозы для отелей Крыма из-за Booking.com 14:46, Бизнес Футболист Дзюба рассказал о желании «вбить в землю» хорвата Виду 14:45, Общество Военная полиция предложила вернуть командирам право арестовывать солдат 14:37, Общество Лев Пономарев сообщил о своем задержании в Москве за одиночный пикет 14:36, Общество Минфин разрешит еще двум банкам продавать «народные облигации» 14:20, Финансы ЦИК получила документы о возможном референдуме по пенсионному возрасту 14:18, Общество
Геофизики предупредили о приближении магнитной бури
Общество, 15:31
0
Геофизики предупредили о приближении магнитной бури

Руководитель гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики им. Федорова Валентина Денисова сообщила РБК, что в ближайшие дни ожидается неустойчивое состояние магнитного поля.

«Мы ждем бурю, скорее всего, сегодня к вечеру, но она не будет большой. Это обычная рядовая буря, которая бывает очень часто. На средних широтах мы вообще считаем, что будут только отдельные периоды неустойчивости, но в высоких широтах будут бури побольше. Если сегодня она подойдет, завтра она будет развиваться, либо завтра она может начаться. Скорее всего, она перекинется еще на 25 число», — рассказала Денисова.

По ее словам, американская классификация G1 обозначает «слабые явления». «[Возможно] слабое воздействие на космические аппараты, могут быть полярные сияния. Она [буря] не страшная абсолютно. Она распространяется на все территории», — добавила она.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), сообщило, что магнитная буря первого уровня начнется в 6:00 мск во вторник, 24 июля.

Самой крупной с начала года стала магнитная буря, возникшая 20 апреля.

Теги: магнитная буря , космос
Главное
«Роскосмос» связал дело о госизмене с событиями 2013 года Общество
Материалы по теме
Геофизики предупредили о магнитной буре Общество
Ученые заявили о «сжигающей» поле Земли мощнейшей вспышке на Солнце Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter