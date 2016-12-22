Геофизики предупредили о приближении магнитной бури

Руководитель гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики им. Федорова Валентина Денисова сообщила РБК, что в ближайшие дни ожидается неустойчивое состояние магнитного поля.

«Мы ждем бурю, скорее всего, сегодня к вечеру, но она не будет большой. Это обычная рядовая буря, которая бывает очень часто. На средних широтах мы вообще считаем, что будут только отдельные периоды неустойчивости, но в высоких широтах будут бури побольше. Если сегодня она подойдет, завтра она будет развиваться, либо завтра она может начаться. Скорее всего, она перекинется еще на 25 число», — рассказала Денисова.

По ее словам, американская классификация G1 обозначает «слабые явления». «[Возможно] слабое воздействие на космические аппараты, могут быть полярные сияния. Она [буря] не страшная абсолютно. Она распространяется на все территории», — добавила она.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), сообщило, что магнитная буря первого уровня начнется в 6:00 мск во вторник, 24 июля.

Самой крупной с начала года стала магнитная буря, возникшая 20 апреля.