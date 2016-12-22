Группа кораблей стран НАТО зашла в порт Одессы

Корабли стран-членов НАТО зашли в порт Одессы, говорится в серии сообщений Военно-морских сил Украины в Facebook. По информации ВМС, в порт заходят корабли второй постоянной военно-морской группы альянса и второй постоянной противоминной группы.

Фотографии кораблей ведомство опубликовало в соцсетях отдельно. Среди них фрегат De Ruyter ВМС Нидерландов, фрегат Fatih ВМС Турции, фрегат Regele Ferdinand ВМС Румынии, вспомогательное судно Rhein ВМС Германии, минный тральщик Anamur ВМС Турции, а также минный тральщик Lupu Dinescu ВМС Румынии.

На прошлой неделе, 21 июля, завершились ежегодные учения Sea Breeze с участием США, Украины и стран НАТО. В этом году в них приняли участие 19 стран.

В Министерстве иностранных дел России 12 июля заявили, что такие маневры являются попыткой дестабилизации региона. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва расценивает проведение Sea Breeze как попытку «спровоцировать напряженность» в Черноморском регионе.