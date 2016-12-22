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СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок
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СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок
Общество, 03:29
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СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок

Как стало известно газете «Коммерсантъ», 96 сотрудников Государственного Русского музея (ГРМ) в Санкт-Петербурге направили 10 июля письмо директору Владимиру Гусеву не допустить «разрушения музея» из-за начала реконструкции в Михайловском дворце с 1 декабря. Они жалуются, что до сих пор не получили разъяснений, как организуют за счет Минкультуры и музея переезд освобождаемых на период стройки помещений и каковы гарантии, включая финансовые, что переезд будет временным.

Об этом сообщили заведующие отделами ГРМ на собрании, проведенном и. о. главного хранителя музея Ольгой Бабиной и замдиректора этого учреждения по реконструкции и капстроительству Владимиром Баженовым 20 июля. На обращение 96 сотрудников ГРМ к Гусеву ответа до сих пор нет. ​Стенограмма собрания и письмо есть в распоряжении газеты.

Музей должен освободить часть помещений не позже ноября.

После протестов градозащитников проект реконструкции упростили и разделили на два этапа: остекление Сервизного двора, устройство в нем лифта для инвалидов и лектория в подвальной части.

На собрании сотрудники и хранители музея были обеспокоены закрытием на время реконструкции ключевых экспозиций. Кроме того, по словам Голдовского, приказов и документов, из которых бы следовало, как и в какие сроки будут переезжать музейные фонды, нет. Хранители считают, что на это требуется от семи месяцев, если деятельность музея будет приостановлена, вместо четырех.

В июне госзаказчик проекта — Фонд инвестиционных строительных проектов, уполномоченный Минфином и Минкультуры, объявил отбор подрядчиков по правилам Всемирного банка (софинансирует проект). Вскрытие заявок пройдет 7 августа. Заявки в подрядчики, по данным «Ъ», подали в том числе холдинг «Возрождение» Игоря Букато и АО «Ренессанс-Реставрация».

В середине марта «Коммерсантъ» со ссылкой на Алексея Васильева, директора Фонда инвестиционных строительных проектов, уполномоченного Минфином и Минкультуры госзаказчика отечественных проектов Всемирного банка (ВБ) писал, что реконструкция Сервизного двора Михайловского дворца, основного здания музея, должна начаться 1 декабря 2018 года и закончиться не позже 1 марта 2020 года. Сроки согласованы со ВБ, который поучаствует в финансировании работ по реконструкции комплекса. Цена проекта — около $20 млн ($2,5 млн — средства финансовой организации, остальное — госсредства).

Михайловский дворец возвели в Санкт-Петербурге в первой четверти XIX века по проекту архитектора Карла Росси для младшего сына императора Павла I, великого князя Михаила. С 1895 года в этом здании находится Русский музей.

Теги: Русский музей , Всемирный банк , реконструкция
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