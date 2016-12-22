Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско

Появилось видео, на котором надувная десятиметровая фигура, изображающая американского лидера Дональда Трампа в виде цыпленка-заключенного, отправилась в плавание вдоль побережья Сан-Франциско в районе 11:30 утра 22 июля по местному времени (21:30 мск). Об этом сообщает телеканал Kron 4 News.

На цыпленке-Трампе одежда заключенного, на которой нашит номер 00045, в знак того, что политик является 45-м президентом США. Фигура установлена на яхте под названием «Корабль тюрьмы «Алькатрас». Она отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Фигура совершит путешествие вдоль побережья и вернется в пункт отправления в 15:00 по местному времени (01:00 мск).

Видео: Страница Trump Chicken SF в Facebook

На официальном сайте кампании Trump Chicken говорится, что надувная фигура — «символ протестного движения» против президентства Трампа. Впервые она появилась в США на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года, где участники акции требовали от президента опубликовать налоговые декларации.

Новая акция, ради которого фигуру одели в тюремную робу, проходит под лозунгом «Отправим президента-цыпленка в тюрьму». «Цыпленок предлагает гражданам любых политических пристрастий отпраздновать верховенство закона и силу демократических традиций в выходные дни президента [США]», — уточняется в сообщении. Однако на сайте утверждается, что любое сходство между заключенным 00045 и президентом США является «чистой случайностью», а сравнения Трампа с фигурой — самая фальшивая из фейковых новостей.

Кампания Trump Chicken финансируется на пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe.

Тюрьма «Алькатрас» находилась на территории одноименного острова в Сан-Франциско. В ней содержались особо опасные преступники и те, кто пытался сбежать из предыдущих мест заключения. Тюрьма была расформирована в 1960-х годах, остров стал музеем, куда ходит паром из Сан-Франциско.