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Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии
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Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии
Война в Сирии, 18:26
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Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию на встрече в Хельсинки с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в нарушении российско-американских договоренностей по Сирии. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter Госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео провел переговоры с главой МИДа Лавровым. Они обсудили в Хельсинки нарушение Россией ее обязательств на юго-западе Сирии, а также способы осуществления идей по координации антитеррористической борьбы и другое», — следует из сообщения.

Встреча Помпео и Лаврова прошла 16 июля параллельно саммиту президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой также обсуждалась ситуация в Сирии. Как стало известно из заявления Минобороны, Россия предложила создать международную группу по восстановлению Сирии, а также координации возвращения беженцев в страну.

Операция правительственных сил Сирии и ее союзников при поддержке ВКС России в провинциях Дараа и Кунейтра на юго-западе страны началась в середине июня. К настоящему моменту сирийская армия заняла большую часть этих провинций, а боевики группировок оппозиции частью согласились сложить оружие и перейти к мирной жизни, частью — эвакуироваться в провинцию Идлиб на севере Сирии с семьями и легким оружием. Провинции Дараа и Кунейтра входили в так называемую зону деэскалации, о которых США и Россия договорились летом 2017 года. На ее границах должны были прекратиться боевые действия, а нарушения режима прекращения огня должны были фиксироваться российскими наблюдателями из состава военной полиции. С началом армейской операции в этом районе в Вашингтоне пригрозили Дамаску жесткими мерами, однако реальных силовых действий так и не предприняли.

Теги: Майк Помпео , Сергей Лавров , Сирия
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