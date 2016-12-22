Трамп увидел вред для США в освещении СМИ встречи с Путиным

Освещение встречи американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в «лживых СМИ» наносит вред США. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
«У меня была прекрасная встреча с Путиным, и лживые СМИ используют всю свою энергию, чтобы очернить ее. Это очень вредно для нашей страны», — написал президент США.
Встреча Путина и Трампа произошла 16 июля в Хельсинки. На ней оба лидера обсуждали ситуацию в Сирии, на Украине и затронули другие вопросы российско-американских отношений, в частности, возможное вмешательство Москвы в выборы в США в 2016 году. В большинстве американских СМИ транслировалась критика этого саммита, на что обратил внимание Трамп вскоре после встречи с Путиным. В частности, он называл «лицемерами» критиковавших его за «излишнюю мягкость» по отношению к российскому президенту.