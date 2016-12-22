Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе этого мессенджера. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Всего о проблемах написали 58 пользователей. У 50% пожаловавшихся мессенджер не мог подключиться к серверу, 27% испытывали проблемы с авторизацией, а 23% — с отправкой сообщения. На сбои жаловались пользователи из Европы, России, США и Ближнего Востока.



О предыдущем сбое в работе Telegram сообщалось 1 июля. Тогда 47% пожаловавшихся пользователей не могли получать и отправлять сообщения, 42% — подключиться к серверу и 10% не смогли войти в свой акант. Тогда трудности были у пользователей из стран ЕС, России и Израиля.​



На территории России по решению Таганского суда мессенджер Telegram заблокирован. Такое решение было принято из-за отказа его создателей передать ключи шифрования в ФСБ. В июне Telegram подал иск в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить блокировку на территории России.