В работе Telegram зафиксировали сбой

В работе менеджера Telegram произошел сбой. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающим отключения различных популярных сервисов.

Как следует из данных сайта, 47% сообщивших о неполадках жаловались на отправку и получение сообщений, 42% — на соединение с сервером и 10% не могли войти в свой аккаунт в мессенджере.

Как следует из интерактивной карты сбоя, он произошел в основном у пользователей в странах ЕС, России и Израиле.

Предыдущий, глобальный сбой произошел у Telegram. Тогда о проблемах с подключением заявили 78% пользователей, 21% заявивили о невозможности получить или отправить сообщения. Сбой произошел в основном у российских пользователей, а также в Италии, Швейцарии, Великобритании, Польше, Испании и на Украине.

В середине апреля по решению Таганского суда Роскомнадзор начал блокировку Telegram за отказ передать ФСБ ключи шифрования сообщений. В июне мессенджер подал иск о блокировке в ЕСПЧ.