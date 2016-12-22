Полиция нашла бомбу после стрельбы в редакции Capital Gazette в США
Общество, 02:11
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Полиция нашла бомбу после стрельбы в редакции Capital Gazette в США
В здании редакции Capital Gazette в американском городе Аннаполисе (штат Мэриленд), где неизвестный открыл стрельбу и убил пять человек, обнаружили бомбу, рассказал представитель полиции округа Анн-Арандел Уильям Крампф, передает CNN.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов работают со взрывным устройством, которое было найдено в редакции. В полиции не думают, что на месте есть другие взрывные устройства, сказал он.
Крампф отметил, что в момент стрельбы в здании находились 170 человек, они были эвакуированы.
Источники телеканала CBS рассказали, что преступником оказался белый мужчина, ему около 20 лет. Во время нападения он использовал дробовик. Подозреваемый отказался назвать правоохранителям свое имя, а установить его личность сложно, поскольку мужчина повредил свои пальцы.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette, в результате погибли пять человек.