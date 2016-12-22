SANA сообщило о погибших и раненых при бомбардировке коалиции США в Сирии

Боевые самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники.
По данным агентства, удар был нанесен по населенному пункту Аль-Суса, расположенному недалеко от Абу-Камаля. В результате бомбардировки есть жертвы среди гражданских. Также есть пострадавшие, однако их точное число не называется.
По словам источников, удар был нанесен по мирным жителям, которые бежали из Аль-Суса, чтобы спастись от действий коалиции и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Коалиция во главе с США больше месяца продолжает активно наносить авиаудары по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор. Так, самолеты коалиции 18 июня ударили по позициям сил Башара Асада к юго-востоку от Абу-Камалья. Также в ночь на 13 июля коалиция совершила авианалет на населенные пункты недалеко от Абу-Камаля, в результате чего погибли более 50 человек.