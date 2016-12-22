SANA сообщило о десятках погибших при авианалете коалиции США в Сирии

Международная коалиция во главе с США в ночь на 13 июля совершила авианалет на населенные пункты недалеко от Абу-Камаля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли десятки мирных жителей и были разрушены дома, сообщает SANA со ссылкой на источники.
По их словам, при авиаударе погибли более 30 мирных жителей. Десятки получили различные ранения, большинство из них женщины и дети.
Источники отметили, что число жертв может серьезно возрасти из-за критического состояния большинства раненых и трудности эвакуации людей.
По данным агентства, коалиция нанесла серьезный ущерб двум населенным пунктам, обосновывая удары борьбой с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
18 июня SANA сообщило об ударах коалиции под руководством США по позициям сил Башара Асада. По данным агентства, атака произошла к юго-востоку от города Абу-Камаль. Позднее официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Джош Жак опроверг эту информацию. «Ни один из членов коалиции под руководством США не наносил авиаудары в районе Абу-Камаля», — заявил он.