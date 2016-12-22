Число жертв авианалета международной коалиции США в Сирии возросло до 54

Число жертв авианалета международной коалиции во главе с США, совершенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, достигло 54. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахмана.

Среди погибших числятся боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России), а также 28 гражданских. По словам Абдул-Рахмана, авианалет произошел в нескольких километрах от границы с Ираком и большинство погибшего гражданского населения составляют иракцы.

Ранее SANA со ссылкой на источники сообщило, что авианалет на населенные пункты произошел в ночь на 13 июля недалеко от Абу-Камаля. Как отмечало агентство, погибло более 30 мирных жителей. Отмечалось, что количество жертв будет возрастать, так как много раненых находятся в критическом состоянии.