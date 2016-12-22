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Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии
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Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии
Общество, 21 июл, 23:57
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Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии

​В федеральной земле Баден-Вюртемберг, расположенной на юго-западе Германии, произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей, в котором погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает Bild.

По данным полиции Хайльбронна, вблизи которого произошла авария, причины такого крупного ДТП пока непонятны. Рассматривается версия неблагоприятных погодных условий. Полицейские отметили, что четыре человека находятся в критическом состоянии. Они были эвакуированы с места происшествия на спасательном вертолете в больницы Мангейма и Вюрцбурга.

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В полиции уточнили, что в ДТП в том числе столкнулись три микроавтобуса. Сейчас на месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб.

Утром 21 июля грузовой автомобиль и маршрутка столкнулись во Всеволжском районе Ленинградской области, в результате чего погибли три человека.

Теги: Германия , ДТП , микроавтобус , погибшие пассажиры
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