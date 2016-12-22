Три человека погибли при столкновении грузовика и маршрутки в Ленобласти
Общество, 15:34
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Три человека погибли при столкновении грузовика и маршрутки в Ленобласти
Грузовой автомобиль и маршрутка столкнулись во Всеволжском районе Ленобласти, три человека погибли, сообщили в региональном главке МВД, передает ТАСС.
На сайте регионального МЧС уточняется, что информация о ДТП поступила в ведомство в 8:23, на место выехали семь человек и две единицы техники.
Сотрудники МВД выясняют личности погибших и устанавливают обстоятельства инцидента.