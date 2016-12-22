В Египте десять человек погибли при столкновении автобуса с автомобилем
Общество, 13:46
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В Египте десять человек погибли при столкновении автобуса с автомобилем
В Египте в результате ДТП на трассе Мерса-Матрух — Александрия погибли десять человек и 25 пострадали, сообщает Yorum7.
По данным портала, автобус столкнулся с автомобилем, нагруженным каменной солью. В результате ДТП также пострадали дети. В связи с аварией движение на дороге приостановлено.
Yorum7 сообщает, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса превысил допустимую скорость. После столкновения с автомобилем с прицепом автобус перевернулся.
В генеральном консульстве России в Александрии не смогли сказать РБК, были ли в автобусе россияне, посоветовав обратиться чуть позже.
В марте 2014 года в Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего 24 человека погибли.