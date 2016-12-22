В Черном море начались совместные учения ВМС США и Украины

В Одессе начались совместные военно-морские учения США и Украины Sea Breeze 2018 при участии 19 стран. Они продлятся до 21 июля, сообщил пресс-центр командования ВМС Украины в своем Facebook.

По словам организаторов, основной целью обучения является планирование и проведение операции по безопасности в кризисном регионе.​

«Всего в мероприятиях будет задействовано 29 кораблей, катеров и судов, 1 подводная лодка, 25 летательных аппаратов, около 3 тыс. человек личного состава. Основными учебно-боевыми элементами и задачами станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадки морского десанта на необорудованное побережье, проведение рейдовых действий, тактическое маневрирование и плавание в ордерах», — отмечается в сообщении.

Указано, что все морские, воздушные и наземные операции будут управляться с борта корабля ВМС США Mount Whitney. Учения проведут по стандартам НАТО.

Как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, Sea Breeze 2018 — это украинский ответ спонсорам «гибридных войн». Он добавил, что совместные учения помогут усовершенствовать взаимодействие украинских ВМС с ВМС партнеров страны.