Мэр Москвы назвал сроки открытия станции метро «Нижняя Масловка»

Станция Московского метрополитена «Нижняя Масловка», которая должна соединить Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии подземки, откроется в начале 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Станция «Нижняя Масловка» соединит Большую кольцевую линию #мосметро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово. Открыть «Нижнюю Масловку» планируем в начале следующего года», — написал мэр.

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году, ранее проект носил рабочее название «Третий пересадочный контур», но его изменили после голосования на портале «Активный гражданин». Участок между станциями «Деловой центр» и «Петровский парк» был построен в 2017 году.

Сообщалось, что строительство «Нижней Масловки» должно завершиться в 2018 году, а полностью новая линия будет готова в 2020–2021 годах.