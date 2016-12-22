Собянин объявил новое название Третьего пересадочного контура

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» новое кольцо московского метро получит название «Большая кольцевая линия»

Фото: комплекс строительства г. Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о подведении итогов голосования, участники которого должны были выбрать название для строящейся кольцевой линии столичного метрополитена.

По словам мэра, большинство москвичей поддержали идею о смене рабочего названия «Третий пересадочный контур» (ТПК) на «Большая кольцевая линия».

Большая кольцевая линия (Фото: комплекс строительства г. Москвы)

«Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так», — написал Собянин на своей странице в сети Twitter.

Строительство первого участка ТПК началось в 2011 году, в сентябре 2017 года власти Москвы объявили, что участок между станциями «Деловой центр» и «Петровский парк» готов и поезда с пассажирами пойдут по нему уже через несколько месяцев, после завершения пусконаладочных работ.

В 2018 году планируется завершить строительство на втором участке большого кольца между станциями «Петровский парк» и «Нижняя Масловка» (длина 1,9 км).

После ввода в строй строящаяся Большая кольцевая линия, длина которой составит 67 км, должна сократить время в пути для пассажиров, едущих с одной окраины Москвы на другую, избавив их необходимости ехать через центр. На сайте департамента строительства Москвы отмечается, что от «Юго-Западной» до «Кунцевской» можно будет добраться примерно за 20 минут.