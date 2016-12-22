СК возбудил уголовное дело после убийства двух полицейских в Дагестане

По факту обстрела патрульной машины в Дагестане в пятницу, 20 июля, в результате которого погибли двое сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
«В результате причиненных огнестрельных ранений двое полицейских скончались на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч.2 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц).
Следователи сообщили, что поиски преступников продолжаются, в ведомстве устанавливают все обстоятельства инцидента.произошло в Дагестане накануне, 20 июля. В региональном МВД сообщили, что в 20:30 неизвестные, ехавшие в автомобиле «Лада», из автоматического оружия расстреляли машину, в которой сидели трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике.
Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов посетил место инцидента, а весь личный состав полиции республики был поднят по тревоге.