Личный состав МВД Дагестана подняли по тревоге после обстрела патруля

Весь личный состав МВД Дагестана в Кизилюртовском районе подняли по тревоге после нападения на наряд дорожно-патрульной службы, в результате которого погибли два полицейских. Об этом сообщили «РИА Новости» в министерстве.

В ведомстве отметили, что на месте обстрела находится глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Нападение произошло вечером 20 июля в районе села Стальское. Неизвестные на автомобиле Lada обстреляли ехавшую по дороге служебную машину из автоматического оружия, в котором находились трое сотрудников ДПС ГИБДД. После нападения стрелки скрылись с места происшествия. В настоящий момент полиция ведет поиск нападавших, на территории района введен план «Сирена».

В марте неизвестный напал на полицейского и ранил его из огнестрельного оружия в чеченском поселке Нефтемайск в пригороде Грозного. Нападавший был ликвидирован. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».