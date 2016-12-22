В Самаре нашли мертвой пропавшую 7-летнюю девочку

По факту гибели 7-летней девочки, которая пропала в Самаре 20 июля, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве рассказали, что вечером в пятницу, 20 июля, несовершеннолетняя ушла гулять со своим старшим братом. «В какой-то момент она пропала из поля зрения, подросток вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». Сегодня утром ребенок был найден без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что на теле несовершеннолетней есть следы насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.