В Самаре нашли мертвой пропавшую 7-летнюю девочку
Общество, 15:15
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В Самаре нашли мертвой пропавшую 7-летнюю девочку
По факту гибели 7-летней девочки, которая пропала в Самаре 20 июля, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
В ведомстве рассказали, что вечером в пятницу, 20 июля, несовершеннолетняя ушла гулять со своим старшим братом. «В какой-то момент она пропала из поля зрения, подросток вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт». Сегодня утром ребенок был найден без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.