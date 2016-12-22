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Пропавшего в Челябинской области мальчика-инвалида нашли мертвым
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Пропавшего в Челябинской области мальчика-инвалида нашли мертвым
Общество, 11:24
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Пропавшего в Челябинской области мальчика-инвалида нашли мертвым

В поселке Туктубаево Сосновского района в реке нашли тело ранее пропавшего мальчика-инвалида. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК Челябинской области Валентин Ведерников.

«Тело мальчика нашли в реке в поселке, без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет точно установлена после судебно-медицинской экспертизы», — сказал он.

По словам Ведерникова, вопрос о том, что дальше будет с уголовным делом об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, которое было возбуждено после исчезновения мальчика, решится после определения причины смерти подростка.

Информацию о том, что тело мальчика было найдено, подтвердил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко на своей странице в Facebook. Он отметил, что место входа в воду указали собаки в пятницу, 20 июля.

О пропаже 14-летнего мальчика сообщало управление Следственного комитета по Челябинской области. Как отмечается в сообщении, о том, что мальчик пропал, полиции рассказала его мама. Как отмечает Ura.ru, ребенок исчез еще 18 июля, но родители пытались найти его сами. По данным портала, мальчик был болен детским церебральным параличом, страдал аутизмом и не мог разговаривать.

По факту пропажи мальчика СК возбудил уголовное дело п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Теги: Челябинская область , пропавшие дети , происшествие
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