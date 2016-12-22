В Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелил своего брата
Общество, 01:56
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В Калифорнии четырехлетний ребенок случайно застрелил своего брата
Четырехлетний ребенок случайно выстрелил из пистолета и убил своего двухлетнего двоюродного брата в городе Маской в американском штате Калифорния. Об этом говорится в Twitter шерифа округа Сан-Бернандино.
Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет. Полиция устанавливает причины происшествия.
В середине июня двое детей и двое взрослых пострадали при стрельбе у детской стоматологической клиники в городе Уэстминстер, штат Колорадо. Неизвестный открыл огонь по людям, а затем скрылся на черном автомобиле Toyota.