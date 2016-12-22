СМИ узнали о просьбе капитана судна в Миссури не надевать спасжилеты

Капитан затонувшего в американском штате Миссури автобуса-амфибии, где погибли 17 человек, сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты. Об этом сообщила одна из выживших в крушении Тиа Колеман, сообщает Fox News.



По ее словам, капитан сказал пассажирам, что им не нужно «беспокоиться и брать спасательные жилеты», потому что они «им не понадобятся». Колеман отметила, что когда ситуация изменилась в худшую сторону, и пассажирам они понадобились, «было слишком поздно». «Я считаю, что многие жизни можно было спасти», — заявила она.



Как отмечает Fox News, в этом крушении погибли девять членов семьи Колеман. По ее словам, удалось выжить только ей и ее племяннику.



В полиции подтвердили, что капитан судна выжил. В американских правоохранительных органах отметили, что спасательные жилеты были на судне, но пока не ясно, воспользовались ли ими пассажиры.



Плавающий автобус затонул на озера Тайбл рок в пятницу, 20 июля . Во время его рейса начался шторм. В момент инцидента на борту находился 31 человек, а именно два члена экипажа и 29 пассажиров, в том числе несколько детей. Пока неясно было ли судно перегружено, когда выходило в рейс. По данным полиции, среди погибших — штурман. Четыре взрослых и трое детей были госпитализированы. Возраст погибших составляет от одного года до 70 лет. В российском генеральном консульстве в Хьюстоне заявили, что среди жертв и пострадавших при крушении плавающего автобусе россиян нет.