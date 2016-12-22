Россияне не пострадали при крушении плавающего автобуса в Миссури
Общество, 04:40
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Россияне не пострадали при крушении плавающего автобуса в Миссури
Среди погибших в крушении туристического автобуса-амфибии на озере Тайбл рок в американском штате Миссури не было россиян. Об этом сообщает Генконсульство России в Хьюстоне в Twitter со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вечером 19 июля, на озере начался шторм, скорость ветра достигала 28 м/c. При крушении погибли 17 человек. Всего на борту находился 31 человек — два члена экипажа и 29 пассажиров, в том числе несколько детей.
Спасатели извлекли транспортное средство со дна озера, оно находилось на дне на глубине 24 м. Президент США Дональд Трамп принес свои соболезнования родственникам погибших.