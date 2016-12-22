При крушении на озере в Миссури плавающего автобуса погибли 11 человек

Жертвами инцидента с переворачиванием туристического автобуса-амфибии Ride the Ducks на озере Тейбл Рок недалеко от города Брансон в штате Миссури стали 11 человек, среди них есть дети. Об этом заявил шериф округа Стоун Даг Радер, сообщает ABC News.

Плавающие автобусы оборудованы как колесами, так и гребным винтом, и могут перевозить туристов и по воде, и по суше.

Семь пострадавших госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии. Всего лодка перевозила 31 человека. Водолазы ищут пропавших. Предположительно, причиной инцидента стал шторм.

Спасательные службы узнали о происшествии накануне в районе 19:00 по местному времени (3:00 мск 20 июля).

Сотрудник американской метеорологической службы Стив Линдерберг заявил, что скорость ветра, измеренная в районе ближайшего к месту ЧП аэропорта, составляла 101 км/ч, сообщает abc.new.au. Синоптик сообщил о возможном усилении ветра в районе озера.