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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6
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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6
Общество, 05:16
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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6

На севере Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине более 580 км в 22 км к юго-востоку от города Сунчо Корраль в провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Данные о пострадавших или разрушениях не приводятся.

В конце июня у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1, его эпицентр находился на глубине 10 км в 88 км от штата Халиско. Никто не пострадал.

В апреле произошло землетрясение магнитудой 5,9 в Сальвадоре. Очаг землетрясения располагался на глубине 49 км в 80 км к югу — юго-востоку от столицы Сан-Сальвадора.

Теги: Аргентина , землетрясение
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