Жители Сальвадора ощутили толчки после мощного землетрясения

Мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора. Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принесло, передает Reuters.

Директор агентства гражданской защиты Хорхе Мелендес заявил, что землетрясение ощущалось на большей части страны. «У нас нет сообщений о каком-либо воздействии», — цитирует его словам The Washington Post.

В сальвадорском отделении Красного Креста заявили, что сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения достигла отметки 5,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 км. Он был сосредоточен примерно в 80 км к югу — юго-востоку от столицы Сан-Сальвадора.

30 марта мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле берегов Папуа — Новой Гвинеи.