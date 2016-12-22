У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1

У тихоокеанского побережья Мексики, в 88 км от штата Халиско произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших при подземных толчках не сообщается.

Ранее, 18 июня, департамент сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований сообщил о подземных толчках недалеко от Мехико. В сообщении говорилось, что землетрясение произошло искусственным образом, в результате празднования жителями мексиканской столицы гола сборной Мексики в ворота команды Германии во время матча на ЧМ-2018.

Сильнейшее землетрясение в Мексике за последние 100 лет произошло в начале сентября 2017 года. Его магнитуда составила 8,2. Стихийное бедствие унесло жизни 60 человек, еще 250 пострадали.