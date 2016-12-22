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МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком
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МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком
Политика, 01:13
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МИД назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о встрече Бутиной с Кисляком

Британская газета The Guardian опубликовала статью с «псевдосенсационным заголовком» о том, что обвиняемая в США в шпионаже россиянка Мария Бутина встречалась с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

По их словам, газета распространяет «недостоверные сведения, якобы доказывающие вмешательство России во внутренние дела третьих стран». «Со ссылкой на неназванных сотрудников прокуратуры США утверждается, что ФБР, среди прочих файлов, изъяло с компьютера Бутиной фотографии с Кисляком», — указали в МИД.

В министерстве подчеркнули, что в статье не опубликованы фотографии встречи Бутиной с Кисляком, при этом снимки появились в соцсетях. На одном из них, сделанном в Белом доме во встречи главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года «на заднем плане видна женщина, которую многие ошибочно приняли за Бутину».

«На фото не Мария. Это понятно любому, кто сравнит ее реальные изображения с девушкой на упомянутой фотографии. Кроме цвета волос общего у них ничего нет. Бутина не входила в состав официальной делегации Лаврова на указанной встрече», — отметили в МИД.

Также сообщается, что помощник федерального прокурора США Эрик Кенерсон считает встречу Бутиной и Кисляка доказательством «тесных связей Марии с сотрудниками российских посольств и консульств в США и настаивает, что до суда она должна содержаться под стражей». В противном случае, «российские дипломаты якобы могут укрыть ее от американского правосудия», отмечают в МИД.

В министерстве добавили, что упрекать Бутину во встрече с сотрудниками российской дипмиссии — «намеренное искажение сути дипломатической работы».

Россиянка была задержана в Вашингтоне 16 июля, спустя два дня ее арестовали по обвинению в связи с российской разведкой. Американский Минюст полагает, что Бутина в 2015-2017 годах работала на высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занял руководящий пост в Банке России. Власти США считают, что Бутина, находясь в стране по студенческой визе, налаживала связи с американскими чиновниками в интересах Кремля. Россиянка в 2016 году уехала на учебу в США.

Теги: россиянка , шпионаж , МИД России , Сергей Кисляк , Вашингтон
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