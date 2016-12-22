Нетаньяху заявил о готовности Израиля продолжить обстрелы ХАМАС

Обстрелы сил ХАМАС в Газе будут продолжаться, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив готов также наращивать интенсивность обстрелов, если понадобится

Биньямин Нетаньяху (Фото: Jim Hollander / Reuters)

Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа настолько, насколько это будет необходимо, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Заявление премьера и видео с его обращением разместил в своем Twitter пресс-секретарь Нетаньяху Офир Гендельман.

«После консультаций с министром обороны, начальником штаба армии Израиля и руководителями служб безопасности мы приняли решение о решительных действиях против терроризма ХАМАС», — заявил Нетаньяху. ​«Мы будем наращивать наши атаки по мере необходимости», — добавил он.

Израиль объявил о масштабной операции против ХАМАС днем 14 июня. Истребители израильской Армии нанесли удары по «десяткам» целей в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире ХАМАС в Бейт-Лахие.

На бомбардировки палестинские боевики отвечают ракетными и минометными обстрелами юга Израиля. Их жертвами стали два подростка, еще 15 человек получили ранения. К вечеру 14 июля Израиль заявил о 100 выпущенных по своей территории ракетах.

Тель-Авив называет эту операцию самой масштабной эскалацией конфликта за четыре года.