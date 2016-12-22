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В издательстве рассказали о смерти Марии Спивак из-за болезни
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В издательстве рассказали о смерти Марии Спивак из-за болезни
Общество, 20:45
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В издательстве рассказали о смерти Марии Спивак из-за болезни

Писательница и переводчица Мария Спивак, известная переводами серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, умерла в результате тяжелой болезни. Об этом сообщили РБК в издательстве «Фантом Пресс».

«Причина смерти — болезнь. Место похорон пока неизвестно», — отмечается в сообщении. Диагноз переводчицы в издательстве не уточнили.

Ранее 20 июля о смерти Спивак сообщила на своей странице в сети Facebook директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман. ​Спивак написала два романа — «Год черной луны» (издавалась ​в «Фантом Пресс») и A World Elsewhere на английском языке. Широкую известность она получила как переводчица книг о Гарри Поттере.

Изначально переводы Спивак считались неофициальными и были опубликованы в интернете. В 2013 году права на издание книг о Гарри Поттере купила «Азбука-Аттикус» и входящее в ее состав издательство «Махаон» и выпустило все семь романов в переводах Спивак.

Читатели, выросшие на переводах издательства «Росмэн» критиковали Спивак из-за искаженного перевода имен некоторых героев саги.

Теги: Гарри Поттер , перевод , издательство , литература
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