МЧС предупредило о дожде и усилении ветра в Москве
Общество, 18:55
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МЧС предупредило о дожде и усилении ветра в Москве
В Москве и области во второй половине пятницы, 20 июля, а также в ночь на 21 июля ожидается дождь с грозой и град. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. МЧС советует пережидать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил РБК, что за последние сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Также синоптики прогнозируют, что в выходные в столице ожидается жаркая погода и дожди. В субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 25–27 градусов.