Синоптики рассказали о самом жарком дне июля

Минувшее воскресенье стало самим жарким днем с начала месяца, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «У нас 1 июля было плюс 27,2 градуса, а вчера в Москве было плюс 28,7 градуса», — отметила синоптик.

По ее словам, на текущей неделе будет жарко, возможны кратковременные осадки. «Жаркая погода, максимальная температура в Москве — плюс 29–31 градусов, но возможны кратковременный дождь, гроза и порывы ветра», — добавила Макарова.

Накануне, 15 июля, в день финала чемпионата мира по футболу синоптики прогнозировали жаркую и душную погоду, а также высокий уровень влажности.​ «В этот день будут переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, и при этом очень теплая погода: в Москве от плюс 28 градусов до плюс 30 градусов, в Подмосковье — от плюс 26 градусов до плюс 31 градуса», — говорил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.