В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

За последние сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Да, выпало 32 мм осадков за вчерашний день и за прошедшую ночь», — отметил он.

По словам синоптика, дожди и грозы ожидаются и сегодня, но их интенсивность будет ниже. «Мы ожидаем кратковременные дожди, грозы. Осадков выпадет меньше — около 10 мм, это максимум, который может выпасть. Максимальная температура [20 июля] будет плюс 25–27 градусов», — добавил он.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в ночь на 20 июля. В ведомстве посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле и выходе на улицу без надобности. Также в МЧС порекомендовали избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями во время дождя.