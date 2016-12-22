Прокурор не исключила версию теракта в нападении на автобус в Германии
Общество, 18:17
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Прокурор не исключила версию теракта в нападении на автобус в Германии
В прокуратуре немецкого города Любек не исключили версию теракта в качестве мотива нападения с ножом на пассажиров автобуса. Ранения получили 14 человек. Об этом заявила прокурор Улла Хингст, сообщает издание Luebecker Nachrichten.
«Ничто не может быть исключено», — заявила она. Хингст подчеркнула, что допрос подозреваемого еще не закончен. Кроме того, правоохранители опрашивают людей, ехавших в автобусе во время нападения.
Ранее неизвестный напал на пассажиров автобуса, ехавшего из Любека в направлении Травемюнде. В результате его действий пострадали 14 человек, двое из них получили тяжелые ножевые ранения.
Преступник был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. В ходе допроса было установлено, что он выходец из Ирана.