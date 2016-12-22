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Пашинян прокомментировал звонки пранкеров от его имени
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Пашинян прокомментировал звонки пранкеров от его имени
Политика, 16:20
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Пашинян прокомментировал звонки пранкеров от его имени

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что звонки российских пранкеров от его лица верховному председателю Евросоюза Федерике Могерини и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру были сделаны не только ради шутки, но и для политических целей. Об этом сообщает Panarmenian.

«В целом, помимо юмора, я вижу в этом стремление выяснить некое политическое содержание. Думаю, авторы этих звонков пытаются также посредством этих бесед выяснить, например, в какой мере Евросоюз содействовал революционному процессу в Армении. Я надеюсь, они закончили выяснять», — сказал Пашинян.

Пранкеры разыграли Могерини и Юнкера от лица премьер-министра Армении
Общество

18 июля российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) рассказали ​РБК, что разыграли Могерини и Юнкера после того, как Пашинян был избран главой правительства Армении.

По их словам, в беседе с Могерини они заявили от лица Пашиняна, что Ереван «не хочет повторения ситуации на Украине», что Армения свободна в действиях и может принимать необходимые меры.

«Для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера», — сказала она.

В разговоре с Юнкером пранкеры заявили, что на Армению оказывает давление президент США Дональд Трамп. «Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир. Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении», — заявил он в ответ.

Пранкер рассказал о целях звонка генсеку ОБСЕ от лица Пашиняна
Политика
​Пранкеры Вован и Лексус не первый раз звонят европейским политикам, представляясь Пашиняном. Так, в мае они позвонили Борису Джонсону, занимавшему тогда пост главы МИД Великобритании. По данным газеты The Guardian беседа продолжалась 18 минут. Джонсон обсудил с пранкерами ситуацию в Сирии и Армении, а также посоветовал лже-Пашиняну четко обозначить свою позицию в беседе с президентом России Владимиром Путиным. В британском посольстве рассказали РБК, что, поняв в ходе беседы, что его разыгрывают, Джонсон повесил трубку.

Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая, после того как с этого поста ушел экс-президент страны Серж Саргсян, против назначения которого на должность главы правительства выступали участники протестных акций.

Теги: Никол Пашинян , пранкеры
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