Пранкеры разыграли Могерини и Юнкера от лица премьер-министра Армении

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли верховного председателя Евросоюза по иностранным делам Федерику Могерини и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера от лица премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пранкеры сообщили РБК.

Розыгрыши состоялись после избрания Пашиняна на пост главы армянского кабмина. В беседе с Могерини пранкер заявил, что Армения «не хочет повторения ситуации на Украине». В ответ верховный председатель заявила: «У Еревана могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и принимать соответствующие меры».

«Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера», — подчеркнула Могерини. По ее словам, Армения находится в «непростом окружении» со стороны Ирана, Турции, Азербайджана и Грузии, а также поддержала предложение пранкера найти способ «снизить давление» со стороны России на Ереван.

В беседе с Юнкером пранкер заявил, что Армения заинтересована в стабилизации ситуации в регионе. В ответ председатель ЕК заявил: «Мы не просим вас разорвать свои отношения с Россией. Это важно. И у вас состоится встреча с Владимиром Путиным. Если я не ошибаюсь, 14 мая. И это хорошо. Это мой личный друг».

На жалобу пранкера о том, что на Ереван оказывает давление президент США Дональд Трамп, Юнкер ответил: «Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир. Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении».

После этого пранкер пригласил Юнкера в Ереван поесть шашлыка, выпить армянского вина и сходить на концерт группы System of a Down, председатель ЕК принял предложение.

Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая после многодневных акций протеста против назначения премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна, который ушел в отставку 23 апреля.

В начале июля Вован и Лексус разыграли главу Службы безопасности Украины Василия Грицака от лица российского журналиста Аркадия Бабченко, проживающего в Киеве. Пранкеры сообщили Грицаку, что на Бабченко напали в центре украинской столицы при просмотре матча чемпионата мира по футболу между командами из России и Испании. Пранкеры в беседе с главой СБУ подчеркивали, что атака является «российской провокацией».