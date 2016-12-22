Косачев назвал сроки нового визита парламентариев США в Россию

Новый визит американских парламентариев в Россию может состояться уже в первой половине августа. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает ТАСС. Он не стал раскрывать детали планирующегося визита.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай» сообщил, что законодатели США вновь планируют приехать в Россию. По словам дипломата, визит российских парламентариев в США маловероятен до ноябрьских выборов в американский конгресс.
В преддверии саммита российского и американского президентов в Хельсинки делегация США побывала в России с 30 июня по 5 июля. Парламентарии посетили Санкт-Петербург, где встретились с губернатором Георгием Полтавченко. Также делегация в Москве провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и встречи в Совете Федерации и Госдуме.